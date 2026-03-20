Eid al-Fitr è una delle principali festività dell’Islam, che segna la conclusione del Ramadan, il mese dedicato al digiuno. Durante i tre giorni di celebrazione, milioni di fedeli si incontrano per condividere pasti tradizionali e praticare riti religiosi. La festa comprende anche momenti di scambio di doni e incontri familiari, sottolineando il senso di comunità e di rinascita spirituale.

L’ Eid al-Fitr è una delle ricorrenze religiose più importanti del calendario islamico: segna la fine del Ramadan, il mese sacro del digiuno, e riunisce milioni di fedeli in tre giorni di celebrazioni condivise. Il nome è composto da due parole arabe: Eid, che significa “festa”, e Fitr, che rimanda alla rottura del digiuno. In tutto il mondo, Italia compresa, moschee, piazze e case si riempiono di preghiere, profumi di dolci tipici e lo scambio di auguri. Per capire l’Eid al-Fitr bisogna partire da ciò che conclude. Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico, il periodo in cui, secondo la tradizione, il Profeta Maometto ricevette per la prima volta la rivelazione del Corano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Eid al-Fitr, il bacio della Luna che accende la festa: dai dolci ai riti, ecco come finisce il Ramadan

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