Dolci per la Festa della Mamma dove trovare i migliori a Verona

Da veronasera.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica prossima si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza istituita nel 1958 e che ogni anno ricorre la seconda domenica di maggio. In questa occasione, molte persone cercano dolci speciali da acquistare o preparare per le proprie madri. A Verona, diverse pasticcerie e negozi offrono specialità e prodotti pensati per questa festa. Sono disponibili varie opzioni di dolci, dalle torte alle cioccolate, ideali come regali o per concludere un pranzo in famiglia.

Domenica prossima si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza che dal 1958 cade ogni seconda domenica di maggio. Un’occasione per ringraziare con un gesto dolce, magari con una delle tante creazioni pensate dai migliori maestri pasticceri per l’occasione.Anche quest’anno, pasticceri e.🔗 Leggi su Veronasera.it

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