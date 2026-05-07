Il 10 maggio, in concomitanza con la Festa della Mamma, si svolgerà a Taranto l’iniziativa “L’Azalea della Ricerca”, promossa dalla Fondazione AIRC. L’obiettivo è raccogliere fondi per finanziare progetti scientifici dedicati ai tumori femminili. L’evento coinvolgerà diverse zone della città, con punti di distribuzione dell’azalea e attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, torna anche a Taranto l’appuntamento con “L’Azalea della Ricerca”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione AIRC per sostenere i progetti scientifici dedicati ai tumori che colpiscono le donne. I volontari saranno presenti dalle ore 8 alle 12 in tre punti della città: piazza della Vittoria, piazza Sicilia e viale Magna Grecia, nei pressi della Concattedrale “Gran Madre di Dio”. A fronte di una donazione minima di 18 euro sarà possibile ricevere l’azalea simbolo della campagna. Insieme alla pianta verrà distribuita anche una pubblicazione informativa dedicata alle differenze di sesso e genere in oncologia, con approfondimenti sul ruolo delle donne nella ricerca e indicazioni utili per la prevenzione.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Festa della Mamma, torna l’Azalea della Ricerca AIRC: raccolta fondi anche a Taranto

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