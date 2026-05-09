' Festa del Soccorso' fioccano riproduzioni abusive del logo | scatta la diffida di Esseditrice

Durante le ultime settimane sono state segnalate numerose riproduzioni non autorizzate del logo ufficiale della 'Festa del Soccorso', l’evento patronale di San Severo previsto per il 2026. Esseditrice Srl, l’azienda che ha creato il marchio, ha inviato una diffida formale per tutelare i diritti sul proprio design e contrastare le imitazioni non autorizzate. La società ha ribadito la sua posizione di ferme condanna nei confronti di ogni pratica di riproduzione abusiva.

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