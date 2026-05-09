' Festa del Soccorso' fioccano riproduzioni abusive del logo | scatta la diffida di Esseditrice
Durante le ultime settimane sono state segnalate numerose riproduzioni non autorizzate del logo ufficiale della 'Festa del Soccorso', l’evento patronale di San Severo previsto per il 2026. Esseditrice Srl, l’azienda che ha creato il marchio, ha inviato una diffida formale per tutelare i diritti sul proprio design e contrastare le imitazioni non autorizzate. La società ha ribadito la sua posizione di ferme condanna nei confronti di ogni pratica di riproduzione abusiva.
Esseditrice Srl, società ideatrice e realizzatrice del logo ufficiale della festa patronale di San Severo, ‘Festa del Soccorso’, edizione 2026, stigmatizza e condanna con fermezza la riproduzione abusiva del marchio identificativo ideato per la comunicazione istituzionale dell’evento. Il logo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Vigili del Fuoco, Festa del Corpo Nazionale: al comando di Firenze benemerenza per soccorso deposito Eni di CalenzanoFIRENZE – Oggi, 27 febbraio 2026, si è celebrata per la prima volta la Festa della fondazione del Corpo Nazionale Vigili del fuoco che spegne 87...
Fedez in concerto alla Festa del Soccorso di San SeveroLa Festa del Soccorso rappresenta per San Severo il momento più alto della nostra identità: un appuntamento capace di unire la comunità e richiamare...
Una raccolta di contenuti
Si parla di: Tre alpini salvano la vita a un uomo colto da un malore, Salis li invita a Tursi.
FESTA SOCCORSO San Severo, al Verdi puntata speciale di ‘Giro Esterno Podcast’ sulla Festa del SoccorsoIl progetto rientra in un percorso più ampio dedicato alla Festa del Soccorso, già avviato con le prime puntate pubblicate sul canale ... statoquotidiano.it
San Severo, alla Festa del Soccorso 2026 arriva anche FedezProcessioni, batterie, spettacoli e concertone finale con il rapper milanese: attese migliaia di presenze per la Festa delle Feste ... lagazzettadelmezzogiorno.it