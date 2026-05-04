Fedez in concerto alla Festa del Soccorso di San Severo

Durante la Festa del Soccorso a San Severo, si è svolto un concerto con la partecipazione del cantante noto per le sue apparizioni pubbliche. La manifestazione, che richiama ogni anno migliaia di persone, rappresenta un momento di grande rilevanza per la comunità locale, attirando visitatori da diverse regioni. La festa è considerata uno degli appuntamenti principali per la città, coinvolgendo sia residenti che turisti.

La Festa del Soccorso rappresenta per San Severo il momento più alto della nostra identità: un appuntamento capace di unire la comunità e richiamare migliaia di visitatori e turisti provenienti da ogni parte. È la “Festa delle Feste”, un patrimonio di fede, tradizione e cultura che ogni anno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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