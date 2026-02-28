Vigili del Fuoco Festa del Corpo Nazionale | al comando di Firenze benemerenza per soccorso deposito Eni di Calenzano

Oggi, 27 febbraio 2026, il comando di Firenze ha celebrato la Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che quest'anno compie 87 anni. Durante l'evento, è stata assegnata una benemerenza a seguito di un intervento di soccorso presso il deposito Eni di Calenzano. La cerimonia ha visto la partecipazione dei rappresentanti del corpo e delle autorità locali.

FIRENZE – Oggi, 27 febbraio 2026, si è celebrata per la prima volta la Festa della fondazione del Corpo Nazionale Vigili del fuoco che spegne 87 candeline. Nell'occasione cerimonia anche a Firenze in piazza Santissima Annunziata a Firenze. Le celebrazioni hanno preso avvio con il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, partito dal Palagio di Parte Guelfa, che fu sede storica della prima caserma dei pompieri. Durante le iniziative il prefetto di Firenze ha consegnato al Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze il diploma di benemerenza con medaglia per l'intervento al deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024 dove ci fu l'esplosione che fece vittime e danni.