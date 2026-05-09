Nella serata si è tenuto l’inizio ufficiale della campagna elettorale con una cerimonia in un hotel locale, dove una sala piena ha accolto l’evento con applausi e un’atmosfera da grande appuntamento politico. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e ha segnato l’avvio ufficiale della campagna di un candidato locale. La serata si è svolta senza incidenti, con interventi e discorsi di alcuni rappresentanti politici presenti.

Tempo di lettura: 4 minuti Una sala gremita, applausi continui e un clima da grande evento politico hanno accompagnato l’apertura della campagna elettorale di Gianluca Festa all’hotel de La Villa di Avellino. L’ex sindaco, accolto dai sostenitori e dai candidati delle liste civiche che lo sostengono, ha parlato di “uno straordinario bagno di folla” che, a suo dire, rappresenta la conferma del legame costruito con la città durante gli anni di amministrazione. “Mi conferma non solo l’affetto delle persone, che per la verità non mi è mai mancato, ma soprattutto la fiducia che la mia comunità ripone in me”, ha dichiarato Festa. “Stiamo riscontrando in questi giorni di campagna elettorale un grande entusiasmo”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa: “Avellino ha perso qualcosa, sappiamo come rilanciarla”

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