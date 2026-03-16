Volley B1 femminile | pur fuori dai giochi di alta classifica le ragazze di Ghiselli non staccano la spina Vtb vittoria di carattere e maturità Passa in rimonta a Montesportoli
Le ragazze della squadra di volley B1 femminile di Ghiselli hanno ottenuto una vittoria importante contro Montesport in cinque set, dimostrando carattere e maturità nonostante siano fuori dalla corsa ai primi posti. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-3, dopo una rimonta che ha visto le atlete di Ghiselli prevalere nel set decisivo. Tra le protagoniste, Giubbolini ha segnato 17 punti.
Montesport 2 Dm Sistemi Group 3 (25-23, 19-25, 25-21, 18-25, 11-5) MONTESPORT: Bertelli 10, Galli 11, Giubbolini 17, Scardigli 13, Testi 13, Para 8, Castellani (L1); Brogli, Ceccarelli 1, Mazzinghi. Non entrate: Eifelli (L2), Mauro, Fatone, Maionchi. All. Contrario. DM SISTEMI GROUP VT BOLOGNA: Neriotti 17, Saccani 3, Pinali 16, Fucka 9, Bongiovanni 14, Taiani 15, Minelli (L1), Cavalli (L2); De Paoli, Govoni. NOn entrate: Sawa, Giorgi, Carnevali. All. Ghiselli. Arbitri: Tronfi e Maccotta Sarà pure fuori dai giochi di alta classifica, la Dm Sistemi Group: ma non per questo in vena di regali, a dimostrazione di come l’intervista rilasciata al Carlino in settimana dal patron Sabbioni (che ha ricordato come in questo finale di stagione le giocatrici in scadenza si giochino il futuro) è andata a segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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