Volley B1 femminile | pur fuori dai giochi di alta classifica le ragazze di Ghiselli non staccano la spina Vtb vittoria di carattere e maturità Passa in rimonta a Montesportoli

Le ragazze della squadra di volley B1 femminile di Ghiselli hanno ottenuto una vittoria importante contro Montesport in cinque set, dimostrando carattere e maturità nonostante siano fuori dalla corsa ai primi posti. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-3, dopo una rimonta che ha visto le atlete di Ghiselli prevalere nel set decisivo. Tra le protagoniste, Giubbolini ha segnato 17 punti.