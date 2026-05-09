Ferrando Partito Liberaldemocratico | Sul sottopasso della stazione il Comune continua a tacere
Il Partito Liberaldemocratico critica il Comune di Rimini per il silenzio riguardo al sottopasso della stazione, oggetto di discussione pubblica. Recentemente, il Comune ha annunciato un piano per eliminare le barriere architettoniche, ma non ha fornito aggiornamenti specifici sul sottopasso. La mancanza di comunicazioni ha portato le critiche del partito, che chiede maggiore chiarezza sulle intenzioni dell’amministrazione.
Il piano del Comune di Rimini per l’abbattimento delle barriere architettoniche, annunciato nei giorni scorsi, finisce al centro delle critiche del Partito Liberaldemocratico. Nel mirino la strategia sull’accessibilità urbana e, in particolare, la gestione del nuovo sottopasso della stazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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