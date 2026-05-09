Ferrando Partito Liberaldemocratico | Sul sottopasso della stazione il Comune continua a tacere

Il Partito Liberaldemocratico critica il Comune di Rimini per il silenzio riguardo al sottopasso della stazione, oggetto di discussione pubblica. Recentemente, il Comune ha annunciato un piano per eliminare le barriere architettoniche, ma non ha fornito aggiornamenti specifici sul sottopasso. La mancanza di comunicazioni ha portato le critiche del partito, che chiede maggiore chiarezza sulle intenzioni dell’amministrazione.

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