Il Partito liberaldemocratico partecipa alle elezioni comunali con l’obiettivo di raccogliere proposte per la città. La loro presenza si aggiunge alle altre forze politiche in corsa, con l’intento di contribuire alla definizione del programma e alle candidature. La mobilitazione riguarda anche la volontà di favorire un dibattito centrato sulle questioni locali e di contrastare gli estremismi.

C’è anche il Partito liberaldemocratico nella corsa verso le Comunali. Innanzitutto per "raccogliere proposte per la città". Poi, si vedrà. Ma l’obiettivo è quello di "posizionarsi al centro, conto qualsiasi estremismo, di destra o di sinistra". Salvatore Puzzo, segretario provinciale, è convinto: "Oggi (ieri; ndr) 8 marzo, oltre a essere la Giornata internazionale della donna, è il primo anniversario del nostro partito – racconta Puzzo alla festa organizzata ieri mattina in un circolo di via Mascarella –. Pensiamo che la democrazia abbia bisogno di un nuovo contenitore, differente rispetto agli estremismi. Vogliamo attrarre gli elettori per riformare il Paese: sono stanchi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunali, c’è anche il Partito liberaldemocratico: "Basta estremismi"

Partito Liberaldemocratico, ad Avellino il primo congresso provinciale

IL PRIMO CONGRESSO DEL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO

