Il Partito Liberaldemocratico sostiene Venturini | Concretezza e investimenti per il futuro della città

Il segretario nazionale del Partito liberaldemocratico ha partecipato lunedì mattina a Mestre, in Galleria Matteotti, per supportare ufficialmente la candidatura a sindaco di Simone Venturini. L'intervento si è concentrato sulla necessità di investimenti e di azioni concrete per il futuro della città. Le elezioni comunali sono previste per il 24 e 25 maggio.

Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito liberaldemocratico, è intervenuto lunedì mattina a Mestre, in Galleria Matteotti, per sostenere ufficialmente la candidatura a sindaco di Simone Venturini, in vista delle elezioni in programma il 24 e 25 maggio.Clicca qui per iscriverti al canale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno, il Partito Liberaldemocratico sostiene Zambrano SindacoIl Partito Liberaldemocratico è nato con l’idea di lavorare assieme alle forze politiche dell’area riformatrice e liberale in Italia, territorio per... Leggi anche: Comunali, c’è anche il Partito liberaldemocratico: "Basta estremismi" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bagnai (Lega): Il Pnrr è un esperimento fallito. Dovevamo fare debito nazionale; Silvia Salis, un po' chimera un po' Medusa. Orlando: È giovane ma impara in fretta, e Calenda può sostenerla; Elezioni amministrative: i candidati di Manduria. Elezioni Comune di Venezia: il Partito Liberaldemocratico appoggia Simone VenturiniIl segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico Luigi Marattin, è a Venezia per sostenere la candidatura a sindaco di Simone Venturini alle prossime elezioni amministrative. Tra i punti del pro ... rainews.it Comunali, c’è anche il Partito liberaldemocratico: Basta estremismiC’è anche il Partito liberaldemocratico nella corsa verso le Comunali. Innanzitutto per raccogliere proposte per la città. Poi, si vedrà. Ma l’obiettivo è quello di posizionarsi al centro, conto ... ilrestodelcarlino.it Benvenuto nel Partito Liberaldemocratico a Gianni Castellan, consigliere comunale di Bassano Del Grappa e presidente della Commissione Bilancio. Continuiamo a radicarci sui territori, l’unico modo per costruire un consenso stabile e duraturo. - facebook.com facebook Nuovo #sondaggio Emg. Cdx: 44,7% Csx: 45,3% Futuro Nazionale: 3,6% Azione: 2,5% Partito Liberaldemocratico: 1,4% x.com