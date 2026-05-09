Ferragosto è il giorno più caldo per le baruffe di pianerottolo

Ferragosto è noto come il momento in cui le tensioni tra vicini si fanno più evidenti, spesso sfociando in discussioni o litigi. Durante questa giornata, molte segnalazioni riguardano schiamazzi, rumori e piccoli contrasti che si ripetono ogni anno. Le lamentele spesso riguardano il volume delle feste, la gestione degli spazi comuni e i fastidi causati dai festeggiamenti. Questo giorno si distingue come il momento in cui le incomprensioni tra vicini si accentuano maggiormente.

Qual è il giorno in cui l’inimicizia tra vicini esplode con maggiore facilità? Il giorno di Ferragosto, dicono gli avvocati che hanno nei loro dossier un bel campionario di casi di accapigliamento tra confinanti o dirimpettai che cercano giustizia più nelle aule del tribunale che in transazioni extragiudiziali. Il caldo fastidioso di agosto infiamma gli animi oltreché i corpi e le occasioni di vita fuori dalla porta di casa fanno da miccia. Fioccano le situazioni dove ci si contendono spazi e decisioni di conduzione dei beni condominiali. Si parte da una banalità e si finisce in una guerra di trincea. Ecco alcune delle situazioni finite in tribunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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