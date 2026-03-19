Il giorno con più arrivi | l’inaugurazione di RiminiWellness Record di presenze a Ferragosto bene anche la Notte rosa

Il 31 maggio 2025, nella provincia di Rimini si sono registrati 56mila arrivi, segnando il giorno con più presenze dell’anno. È stato l’inizio di RiminiWellness, evento che ha attirato un grande afflusso di visitatori. Durante il periodo di Ferragosto, le presenze hanno raggiunto un massimo, mentre anche la Notte rosa ha registrato numeri positivi.

In un solo giorno 56mila persone sono arrivate nella provincia di Rimini. Un record fatto segnare il 31 maggio 2025, primo giorno di RiminiWellness. Nessun altro evento nei 12 mesi ha prodotto un tale numero di arrivi concentrato in poche ore. Ma ci sono anche altre curiosità tra i numeri legati ad arrivi e presenze nei giorni più ’caldi’. Ferragosto che resta il giorno con il numero maggiore di presenze turistiche in estate, con 153.450 pernottamenti in provincia. Di questi 63mila si sono registrati a Rimini. È come se il 15 di agosto il capoluogo si fosse trasformato in una città con 215mila residenti. Restando ai giorni dei record, c’è anche la Notte rosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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