A Fermo, Angelica Malvatani ha presentato il suo programma nel quale si evidenziano iniziative dedicate alla cura e alla bellezza della città. Sono stati annunciati ventisette candidati che supporteranno la candidata durante la campagna elettorale. Tra le novità, figura l'adozione di un metodo partecipativo che coinvolgerà i cittadini nelle decisioni sulla gestione urbana. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del programma.

? Punti chiave Chi sono i ventisette candidati che sosterranno Angelica Malvatani?. Come influirà il metodo partecipativo sulla gestione della città?. Perché la coalizione di destra appare così frammentata secondo Trasatti?. Quali nuovi equilibri politici porterà l'incontro con l'assessore di Roma?.? In Breve Nicola Pascucci guida ventisette candidati della lista La Città che Vogliamo a Fermo.. Il progetto punta a intercettare un bacino elettorale di circa tremila persone.. Francesco Trasatti critica la gestione della coalizione avversaria e le liste di destra.. L'assessore Onorato da Roma parteciperà ai lavori della lista la prossima settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, Malvatani presenta il programma: cura e bellezza per il futuro

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