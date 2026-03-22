’Ricostruire Fermo’ il nuovo simbolo Malvatani inizia il tour tra quartieri

Malvatani ha annunciato l'inizio del tour nei quartieri di Fermo, portando avanti la campagna elettorale in vista delle elezioni di maggio. La discussione si concentra sulla possibile sfida tra due coalizioni dedicate alla guida della città. La candidatura di Malvatani rappresenta un nuovo punto di riferimento per il panorama politico locale. La campagna si svilupperà nei prossimi mesi con incontri pubblici e iniziative nei quartieri.

Potrà essere una corsa a due, quella per le amministrative di maggio, tra la coalizione a trazione civica uscente guidata da Alberto Maria Scarfini e la coalizione di centrosinistra guidata da Angelica Malvatani, ma non è ancora detta l’ultima parola circa la possibilità che ci possa essere qualche altro competitor. Si registrano alcuni movimenti cittadini che fanno balenare questa eventualità. C’è un simbolo, ‘ Ricostruire Fermo ’, al momento non chiaramente riconducibile a soggetti ben identificati che, con metodo di reclutamento abbastanza originale, ha lanciato sui social un appello per incitare chi ha a cuore il futuro di Fermo a farsi avanti, "a non lasciarla nelle mani di chi ha dimostrato, con i fatti, di non amarla abbastanza da difenderla e da cambiarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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