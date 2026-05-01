Fermo Malvatani presenta 5 liste | focus su sanità e salario minimo

A Fermo, Angelica Malvatani ha presentato cinque liste in vista delle elezioni amministrative che si terranno a fine mese. Tra i punti principali del programma ci sono la sanità, le politiche abitative e il salario minimo comunale. Le liste includono candidati di diversi schieramenti, con l’obiettivo di proporre progetti su temi che riguardano servizi pubblici e diritti dei cittadini. Le candidature sono state annunciate alla presenza di rappresentanti locali.

? Cosa sapere A Fermo Angelica Malvatani presenta cinque liste per le amministrative di fine mese.. Il programma punta su sanità, politiche abitative e salario minimo comunale.. A Fermo, la coalizione guidata da Angelica Malvatani ha presentato ufficialmente le cinque liste che compongono il progetto Fermo Città Comune in vista delle amministrative previste per la fine del mese corrente. Il movimento che punta a conquistare la città si presenta come un fronte unito di centrosinistra, capace di coniugare l’esperienza di chi ha già vissuto nelle istituzioni con l’energia di nuovi cittadini pronti a mettersi in gioco. La strategia elettorale si...🔗 Leggi su Ameve.eu

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