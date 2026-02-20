Mega parco fotovoltaico No di Comune e Mazzeo

Il Comune di Ponsacco e l’assessore Mazzeo si oppongono al progetto del grande parco fotovoltaico ai Poggini, tra Casciana Terme Lari e Ponsacco. La decisione nasce dopo che molte persone della zona hanno espresso preoccupazioni sul possibile impatto ambientale e sulla sicurezza. I residenti hanno organizzato incontri per discutere i rischi legati alla realizzazione dell’impianto. Le autorità locali hanno preso una posizione chiara contro il progetto, considerandolo dannoso per il territorio. La questione continua a dividere le comunità interessate.

PONSACCO La contrarietà al parco fotovoltaico al confine tra i comuni di Casciana Terme Lari e Ponsacco, ai Poggini, è bipartisan. Dopo il no del comitato degli agricoltori della zona – ai quali il Comune di Ponsacco esprime solidarietà – ora emergono le posizioni dello stesso Comune di Ponsacco e del vicepresidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo (Pd). "A giugno 2025, insieme ai Comuni di Capannoli e Casciana Terme Lari – scrive il Comune di Ponsacco – avevamo formalizzato una posizione condivisa attraverso un documento unitario volto a rappresentare le criticità del progetto e a chiedere una valutazione attenta degli effetti sul territorio".