Omicidio Vasto la difesa chiede perizia psichiatrica di parte sul padre reo confesso dell' uccisione del figlio 21enne
La difesa di Antonio Sciorilli ha richiesto una perizia psichiatrica di parte nel procedimento riguardante l’omicidio del figlio di 21 anni avvenuto il 19 aprile a Vasto. L’uomo, reo confesso, ha ammesso di aver colpito il figlio con un’accetta durante un litigio domestico. La richiesta arriva nel corso delle fasi processuali che si sono svolte nelle scorse settimane.
Una perizia psichiatrica di parte è stata chiesta dalla difesa di Antonio Sciorilli, l'uomo che lo scorso 19 aprile ha ucciso con una accetta il figlio Andrea, di 21 anni, al culmine di un litigio in casa a Vasto. Come riporta l'Ansa, la conferma arriva dai difensori dell'uomo, gli avvocati.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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