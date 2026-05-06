Omicidio Vasto la difesa chiede perizia psichiatrica di parte sul padre reo confesso dell' uccisione del figlio 21enne

La difesa di Antonio Sciorilli ha richiesto una perizia psichiatrica di parte nel procedimento riguardante l’omicidio del figlio di 21 anni avvenuto il 19 aprile a Vasto. L’uomo, reo confesso, ha ammesso di aver colpito il figlio con un’accetta durante un litigio domestico. La richiesta arriva nel corso delle fasi processuali che si sono svolte nelle scorse settimane.