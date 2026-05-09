Un uomo è stato arrestato con un coltello nascosto addosso mentre Papa Leone visitava Napoli

Durante i preparativi per l’arrivo di Papa Leone XIV a Napoli, gli agenti di polizia hanno fermato un uomo in corso Umberto I. L’uomo, che aveva un coltello a farfalla di 22 centimetri nascosto addosso, è stato arrestato nel corso dei controlli di sicurezza. L’intervento è avvenuto in un momento di particolare attenzione per garantire l’ordine pubblico durante la visita.

I poliziotti lo hanno fermato in corso Umberto I durante i servizi di ordine pubblico per l'arrivo di Leone XIV: aveva un coltello a farfalla da 22 cm.🔗 Leggi su Fanpage.it

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