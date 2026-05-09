Feriae Matricularum La caricatura del potere nell’operetta in scena al Teatro dei Rinnovati

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno spettacolo che ha fatto centro puntando forte sull’ironia e caricatura del potere. ‘ La maschera di ferro. Ovvero Liberté, Fraternité. Bidet ’, l’operetta dei goliardi senesi protagonista delle Feriae Matricularum 2026 e attesa stasera per l’ultima replica ha registrato il quasi tutto esaurito al Teatro dei Rinnovati nelle sue due prime messe in scena. Sul palco si alternano riferimenti alla città, battute sull’attualità e richiami letterari, con una trama costruita attorno alla storia dei tre moschettiere e alla Francia del Re Sole ma continuamente contaminata dal presente. Il risultato è una caricatura satirica della società contemporanea, tra allusioni a Donald Trump e progetti di conquista della Groenlandia, mentre il Re Sole viene ironicamente indicato come prima causa del riscaldamento globale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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