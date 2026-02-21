Feriae Matricularum | Da Venezia all’operetta

Feriae Matricularum prende il via con eventi che coinvolgono studenti e appassionati. La manifestazione si svolge tra Venezia e Siena, con spettacoli e rievocazioni storiche. Quest’anno, il programma include concerti e rappresentazioni teatrali nelle piazze principali di entrambe le città. Le iniziative attirano numerosi visitatori, desiderosi di scoprire tradizioni antiche e cultura locale. La settimana si preannuncia ricca di incontri e momenti di divertimento per tutti.

Inizia il periodo caldo per gli studenti delle Feriae Matricularum. Passato il carnevale infatti, il PBQS 2026 si prepara ad organizzare la settimana di festeggiamenti dei Goliardi senesi. Un periodo - quello di febbraio - dove gli studenti non sono solo impegnati nella sessione invernale, ma anche nei festeggiamenti del Carnevale, e come ormai è tradizione i Goliardi lo hanno festeggiato con una consueta festa e poi con la gita al carnevale di Venezia. "Venezia è andata benissimo, eravamo 41 studenti -afferma il Princeps Tommaso Paccagnini detto Pacca - un bel numero, e come al solito ci siamo divertiti molto".🔗 Leggi su Lanazione.it

