L’operetta torna sabato in teatro con "Frasquita" (ore 17, ingresso libero), capolavoro brillante di Franz Lehár, nell’ambito della rassegna "Ti racconto l’operetta", giunta alla sua terza edizione. A portarla sul palco è la compagnia lirica "Incontri d’Opera" che, dopo il successo dei precedenti appuntamenti, propone un titolo dedicato al folklore spagnolo: "Frasquita" è un inno alla passione e alla leggerezza, una partitura scintillante che unisce romanticismo, ironia e ritmo. Il pubblico verrà trasportato in una Spagna solare e vibrante dove l’amore si intreccia con equivoci e colpi di scena, il tutto avvolto da melodie irresistibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Pavullo, l'operetta "Cin Ci Là" compie un secolo e va in scena al Teatro Mac Mazzieri

Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena l'operetta ‘Cin-ci-là’Il Teatro Mercadante di Cerignola ospita l’operetta ‘Cin-ci-là’ sabato 21 febbraio alle 21, perché la stagione 20252026 punta a offrire spettacoli di qualità.

Temi più discussi: L’operetta torna al teatro comunale. In scena ’Frasquita’; Il Politeama Italia celebra i 100 anni di Cin-Ci-Là, l’operetta torna a Bisceglie; Pesaro, torna anche nel 2026 Crescendo per Rossini; Teatro Brancaccio, La Divina Commedia Opera Musical.

Ritorna l’Operetta al teatro di Porto San Giorgio: in scena Frasquita di LehárPORTO SAN GIORGIO - Sabato 28 febbraio alle ore 17 va in scena Frasquita, capolavoro brillante di Franz Lehár, nell’ambito della rassegna Ti Racconto l’Operetta, giunta alla sua terza edizione ... cronachefermane.it

Risate e malintesi, l’operetta al Donizetti inizia con La Vedova AllegraLa Stagione di Operette 2026 della Fondazione Teatro Donizetti è alle porte: domenica 11 gennaio alle 15.30 è in programma nel principale teatro cittadino il primo dei tre titoli in cartellone, «La ... ecodibergamo.it

PORTO SAN GIORGIO - Sabato 28 febbraio alle ore 17 va in scena “Frasquita”, capolavoro brillante di Franz Lehár, nell’ambito della rassegna “Ti Racconto l’Operetta”, giunta alla sua terza edizione - facebook.com facebook