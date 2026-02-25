L’operetta torna al teatro comunale In scena ’Frasquita’
L’operetta torna sabato in teatro con "Frasquita" (ore 17, ingresso libero), capolavoro brillante di Franz Lehár, nell’ambito della rassegna "Ti racconto l’operetta", giunta alla sua terza edizione. A portarla sul palco è la compagnia lirica "Incontri d’Opera" che, dopo il successo dei precedenti appuntamenti, propone un titolo dedicato al folklore spagnolo: "Frasquita" è un inno alla passione e alla leggerezza, una partitura scintillante che unisce romanticismo, ironia e ritmo. Il pubblico verrà trasportato in una Spagna solare e vibrante dove l’amore si intreccia con equivoci e colpi di scena, il tutto avvolto da melodie irresistibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
