Piacenza nuovo femminicidio | donna presa a coltellate dal marito reo confesso Ritrovato sulla tomba del figlio

A Piacenza, una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia. Secondo quanto riferito, il marito, in seguito arrestato, ha confessato di averla colpita con un coltello. La donna era stata trovata sulla tomba del figlio, e il corpo presenta ferite da arma bianca. La polizia ha sequestrato l’appartamento e sta indagando sull’accaduto.

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Un nuovo caso di femminicidio, questa volta a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia della città. Le notizie per ora sono al momento frammentarie. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone, che è attualmente ricercato e che è anche reo confesso. Avrebbe infatti riferito di aver assassinato lui la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, entrati nell’appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna. Ma lui non c’era. L’uomo ritrovato: dov’era andato. I Carabinieri, accorsi sul posto, hanno trovato il cadavere della donna uccisa con diverse coltellate, ma nessuna traccia del marito che è risultato a lungo irreperibile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piacenza, nuovo femminicidio: donna presa a coltellate dal marito reo confesso. Ritrovato sulla tomba del figlio Notizie correlate Leggi anche: Femminicidio in via Pescaria, donna uccisa a coltellate dal marito Femminicidio a Bergamo: donna uccisa dal marito a coltellateABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma in un’abitazione di via Pescaria Una tragedia familiare si è consumata a Bergamo, dove una donna è stata... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sostegno concreto agli orfani di femminicidio Ok unanime in consiglio alla risoluzione delle Elette; Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli a Piacenza da settimane, l'allarme del padre: auto ritrovata a Tarcento; Scompare da Piacenza con i due figli, auto ritrovata in Friuli. L'appello del padre: Mettetevi in contatto con me. Femminicidio a Piacenza, donna trovata morta in casa: fermato il marito dopo la fugaDonna di 55 anni trovata senza vita nel suo appartamento: il marito avrebbe confessato il delitto al telefono prima di fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri. notizie.it Piacenza, accoltella la moglie e chiama i soccorsi: L’ho uccisa io, poi svanisce nel nullaUn nuovo caso di femminicidio, questa volta a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia della città. Le notizie per ora sono ... tg.la7.it Una donna di 56 anni trovata morta in un appartamento a Piacenza - facebook.com facebook Piacenza, accoltella la moglie e chiama i soccorsi: “L’ho uccisa io”, poi svanisce nel nulla x.com