Piacenza uccide la moglie e si rifugia sulla tomba del figlio

Un uomo ha ucciso la moglie e si è rifugiato sulla tomba del loro figlio. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento per fermarlo. Non sono ancora note le ragioni della sua scelta di cercare rifugio sulla tomba del figlio. La vicenda si svolge in una zona residenziale di Piacenza, dove sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorritori. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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? Domande chiave Come sono riusciti i vigili del fuoco a entrare nell'appartamento?. Perché l'uomo ha scelto proprio la tomba del figlio come rifugio?. Cosa hanno scoperto i carabinieri all'interno della casa al sesto piano?. Quale legame psicologico unisce il delitto al lutto passato della famiglia?.? In Breve Vigili del Fuoco entrano al sesto piano dal balcone per superare porta bloccata.. Sospettato di 60 anni rintracciato presso la tomba del figlio al cimitero cittadino.. Aggressione avvenuta con arma da taglio in appartamento della periferia di Piacenza.. Indagini tecniche in corso per ricostruire la cronologia dopo la chiamata alle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, uccide la moglie e si rifugia sulla tomba del figlio Notizie correlate Uccide la moglie e fugge, trovato al cimitero sulla tomba del figlio: choc a Piacenza, chi è la vittimaFemminicidio a Piacenza, Hako Vitanov trovato al cimitero dopo l’omicidio della moglie Milena Vitanova Si è conclusa al cimitero di Piacenza la fuga... Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite, ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga: arrestato sulla tomba del figlioÈ stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. Panoramica sull’argomento Femminicidio a Piacenza, uccide la moglie a coltellateHako Vitanov fermato vicino al cimitero dopo aver ucciso la moglie 56enne, Milena Vitanov. Lui stesso ha chiamato il 112 dopo il delitto ... msn.com Dramma a Piacenza, uccide a coltellate la moglie e poi fugge: è caccia all’uomoL’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando ai soccorsi sarebbe arrivata una chiamata da parte del marito della donna ... affaritaliani.it