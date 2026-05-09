A Piacenza, i carabinieri hanno arrestato Hako Vitanov, accusato di aver ucciso a coltellate la moglie di 56 anni nella sua casa. L’uomo è stato intercettato vicino al cimitero della città, mentre tentava di tagliarsi le vene sulla tomba del loro bambino. L’intervento dei militari ha evitato che l’uomo portasse a termine il gesto. La donna è deceduta nell’abitazione, nel quartiere periferico della città.

È stato fermato dai carabinieri Hako Vitanov, l’uomo che ha ucciso a coltellate la moglie 56enne Milena nella sua abitazione alla periferia di Piacenza: il marito è stato trovato vicino al cimitero della città, sulla tomba del figlio, mentre tentava di tagliarsi le vene. Restano ancora da chiarire la dinamica e il movente che ha dato origine al delitto ma, secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto con un’arma bianca. A chiamare il 112 intorno alle 15.30 è stato lo stesso Vitanov: “Venite ho ammazzato mia moglie”, ha detto al telefono. Una volta giunti al palazzo dov’è residente la famiglia macedone, i soccorsi sono saliti fino al sesto piano ma l’appartamento era chiuso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio a Piacenza: fermato sulla tomba del figlio il marito che ha ucciso a coltellate la moglie

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Piacenza, nuovo femminicidio: donna presa a coltellate dal marito reo confesso. Ritrovato sulla tomba del figlio

Femminicidio di Milena Vitanova a Piacenza, il marito la uccide e poi va sulla tomba del figlio con un coltelloHako Vitanov, 60 anni, è stato arrestato al cimitero di Piacenza sulla tomba del figlio.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Donna uccisa a coltellate in casa, il marito fermato mentre tenta il suicidio; Femminicidio in casa a Piacenza, uccisa una donna di 56 anni: fermato il marito; Piacenza, uomo chiama il 112: Venite, ho ucciso mia moglie | Poi si dà alla fuga: arrestato sulla tomba del figlio; Piacenza, donna di 56 anni uccisa a coltellate in casa: arrestato il marito.

Femminicidio a Piacenza, donna trovata morta in casa: fermato il marito dopo la fugaDonna di 55 anni trovata senza vita nel suo appartamento: il marito avrebbe confessato il delitto al telefono prima di fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri. notizie.it

Femminicidio in casa a Piacenza, uccisa una donna di 56 anni: fermato il maritoEnnesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta nel suo appartamento ... dire.it

#Foggia, la guerra politica contro Episcopo diventa un caso: “C’è anche il femminicidio politico” x.com

femminicidio nel mondo 2018. reddit