Federico Francesco Ferrero il vincitore di Masterchef 3 incorona Barriera di Milano | È il quartiere dei ristoranti etnici

Federico Francesco Ferrero, vincitore di Masterchef 3, ha visitato il quartiere di Barriera di Milano, definendolo il quartiere dei ristoranti etnici. Il quartiere, in passato abitato principalmente da persone con bassi redditi e immigrati, oggi viene visto da alcuni come una zona periferica con una certa fama di pericolosità. La zona comprende diversi locali di cucina internazionale e si trova in una zona di periferia della città.

"Barriera di Milano, il quartiere che una volta era dei poveri, degli immigrati, oggi quartiere di periferia considerato da molti anche malfamato e pericoloso. In realtà questo è il quartiere dei ristoranti etnici, dove vengono gli italiani che hanno il piacere di mangiare il cibo buono, fresco.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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