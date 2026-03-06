Chi ha vinto MasterChef 2026 colpo di scena in finale | il vincitore i piatti preparati i commenti dei giudici e le reazioni

Durante la finale di MasterChef 2026, è stato annunciato il vincitore, che ha ricevuto i complimenti dei giudici per i piatti preparati durante la gara. Dopo la proclamazione, il nuovo campione ha dichiarato di desiderare di aprire un ristorante tutto suo, rimandando però il progetto a un momento più opportuno per evitare rischi. Le reazioni dei concorrenti e dei giudici sono state di grande sorpresa.

Giovedì 5 marzo 2026 si è conclusa la quindicesima edizione di MasterChef Italia ed è stato eletto il vincitore tra i quattro finalisti in gara: ecco chi ha vinto, i piatti preparati e tutto quello che è successo. La finale è stata ricca di colpi di scena. Chi ha vinto MasterChef, il vincitore è Matteo Canzi A conquistare il titolo di MasterChef è stato Matteo Canzi, per tutti Teo, che ha convinto i giudici con una cucina personale, tecnica e fortemente identitaria. Durante il suo percorso, il concorrente ha affrontato dure prove, momenti di sconforto ma ha anche ottenuto molti successi e gratificazioni. In finale è riuscito ad imporsi sugli altri finalisti con un menù capace di raccontare la sua storia e il cammino fatto all'interno del programma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Matteo Canzi ha vinto MasterChef 15: «È il coronamento di un sogno di tutta la vita»Matteo Canzi detto Teo vive a Molgora (Lecco), ha 23 anni e studia International Marketing. Durante le selezioni ha dichiarato di voler mettere in stand by l’università per diventare un Private Chef. iodonna.it

MasterChef finale, chi ha vinto e le ultime pagelle: il talento di Teo (9), Carlotta sfiora il sogno (6,5), Barbieri scintillante (8), Locatelli di contorno (5)Su MasterChef cala il sipario. La quindicesima edizione dello show di Sky si è chiusa giovedì 5 marzo. Dopo settimane di prove, eliminazioni e colpi di scena, quattro ... ilmattino.it

