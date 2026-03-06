masterchef italia la finale sky da record incorona teo matteo canzi vincitore del cooking show

Teo, nome di battesimo Matteo Canzi, ha vinto la finale di MasterChef Italia trasmessa su Sky e NOW. Lo studente proveniente dalla Brianza si è aggiudicato il titolo nel corso dell’ultimo episodio del cooking show. La puntata ha registrato numeri record di ascolto, confermando l’interesse del pubblico per questa edizione. La vittoria di Teo è stata annunciata al termine della sfida finale.

MasterChef Italia incorona Teo vincitore della finale su Sky e NOW. Lo studente brianzolo conquista il titolo e annuncia il libro di ricette Il gusto del perché Il sipario è calato sulla tredicesima edizione di MasterChef Italia, consacrando un nuovo talento della scena gastronomica amatoriale e confermando il cooking show di Sky come un fenomeno culturale capace di riscrivere i propri record. Sotto lo sguardo attento di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, a sollevare il trofeo è stato Teo, ventiquattrenne brianzolo di Olgiate Molgora, studente di International Marketing che ha saputo trasformare la propria passione in un’ affermazione professionale indiscutibile. 🔗 Leggi su Digital-news.it

