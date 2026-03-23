Raccontano di un Gian Piero Gasperini piuttosto nervoso a fine partita, nonostante l’1-0 scacciacrisi contro il Lecce, e poi assente davanti ai microfoni delle tv e dalla conferenza stampa. Un silenzio assordante, il suo: spiegato ufficialmente dal club con un’indisposizione e un abbassamento di voce del tecnico. Ma nello spogliatoio i decibel in realtà si sarebbero invece alzati. Sarà stata la pressione degli ultimi giorni, unita quasi certamente ai confronti di venerdì post eliminazione (da parte del Bologna) in Europa League a Trigoria con i Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri e il ds Ricky Massara: fatto sta che il tecnico della Roma ha scelto di non parlare in fondo a una settimana piena di amarezze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp, un silenzio che fa rumore: tensione negli spogliatoi dopo l'1-0 sul Lecce, i retroscena

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