Sabotaggi alle ferrovie | il silenzio che fa più rumore dei treni

di Paolo Fedele * Non chiamiamoli “ragazzate” né semplice vandalismo. Colpire le linee ferroviarie significa colpire il cuore del Paese. Ogni cavo tagliato, ogni impianto manomesso sulla rete di Rete Ferroviaria Italiana non è un gesto simbolico: è un atto contro lavoratori, studenti, famiglie. È un attacco diretto a un servizio pubblico essenziale. Eppure, su questi episodi cala troppo spesso una cappa di ambiguità. Si minimizza, si parla di “disagi tecnici”, si evita di affondare il colpo sul contesto che li genera. Se dietro ci sono frange antagoniste ed estremiste, come ipotizzato in diverse indagini, è giusto dirlo con chiarezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

