Sabotaggi alle ferrovie | il silenzio che fa più rumore dei treni
Paolo Fedele segnala che i sabotaggi alle ferrovie non sono semplici atti vandalici, ma atti che danneggiano il funzionamento del Paese. Nei ultimi mesi, alcuni treni sono stati dirottati o fermati a causa di atti sospetti lungo le linee ferroviarie. Questi episodi causano ritardi e disagi ai pendolari, mentre le autorità cercano di individuare i responsabili. Le ferrovie sono un elemento fondamentale per la vita quotidiana di migliaia di persone, e ogni atto di sabotaggio mette a rischio la sicurezza di tutti.
di Paolo Fedele * Non chiamiamoli “ragazzate” né semplice vandalismo. Colpire le linee ferroviarie significa colpire il cuore del Paese. Ogni cavo tagliato, ogni impianto manomesso sulla rete di Rete Ferroviaria Italiana non è un gesto simbolico: è un atto contro lavoratori, studenti, famiglie. È un attacco diretto a un servizio pubblico essenziale. Eppure, su questi episodi cala troppo spesso una cappa di ambiguità. Si minimizza, si parla di “disagi tecnici”, si evita di affondare il colpo sul contesto che li genera. Se dietro ci sono frange antagoniste ed estremiste, come ipotizzato in diverse indagini, è giusto dirlo con chiarezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
