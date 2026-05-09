Febbre giallorossa In un’ora venduti 300 biglietti

Nella mattinata di ieri sono stati venduti 300 biglietti per la partita di domani sera a Cittadella, primo turno della fase nazionale dei playoff. La richiesta per l'incontro ha registrato un’affluenza immediata, con tutti i biglietti disponibili esauriti in circa un’ora. La vendita si è svolta senza intoppi, coinvolgendo molti tifosi desiderosi di seguire la gara di andata.

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Trecento biglietti bruciati in un’ora. La febbre giallorossa per i playoff, e per la trasferta di domani sera a Cittadella (gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff), sta tutta nella mattinata di ieri. Mattinata dedicata all’apertura della prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio ‘Tombolato’. Esauriti in fretta, ovvero già alle 11, i 323 tagliandi del primo stock, il club patavino ha dovuto procedere con la messa in vendita di altri 304 biglietti. La struttura dello stadio di Cittadella, che nelle ultime 18 stagioni ha ospitato 16 campionati di serie B, si articola in due tribune coperte speculari ed è stato ristrutturato di recente, in particolare nel settore ospiti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Febbre giallorossa In un’ora venduti 300 biglietti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Venduti in mezz'ora altri 550 biglietti. Domenica stadio tutto esauritoPolverizzati anche i 550 tagliandi di curva sud aggiunti alla vendita dopo l’ordinanza di ieri del sindaco Alessandro Ghinelli. Juve, una top 11 di rimpianti: li hai venduti a 120 milioni, ora valgono quasi 300Negli ultimi tempi ha fatto molto discutere la politica di gestione dei ragazzi usciti dalla Next Gen da parte della Juventus.