Juve una top 11 di rimpianti | li hai venduti a 120 milioni ora valgono quasi 300

Negli ultimi anni, la Juventus ha investito circa 900 milioni di euro sul mercato della prima squadra, spesso utilizzando i giocatori della formazione di riserva come risorsa. Nel frattempo, alcuni di questi calciatori sono stati venduti a circa 120 milioni di euro, e ora il loro valore si avvicina ai 300 milioni. Questa dinamica ha suscitato commenti tra gli appassionati e gli analisti sportivi.

Negli ultimi tempi ha fatto molto discutere la politica di gestione dei ragazzi usciti dalla Next Gen da parte della Juventus. Molti di loro sono stati utilizzati come bancomat per finanziare operazioni della prima squadra spesso deludenti (875 milioni spesi negli ultimi 6 anni per non andare mai oltre il terzo posto in classifica), ma adesso si stanno affermando altrove, rivelandosi più o meno forti rimpianti. Ecco la top 11 dei rimorsi, ceduti per quasi 120 milioni e che adesso varrebbero quasi 270. Il giovane portiere della Lazio è salito all'onore delle cronache nell'ultimo weekend per aver ipnotizzato Orsolini dal dischetto nella partita contro il Bologna, aprendo la strada alla vittoria della squadra di Sarri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, una top 11 di rimpianti: li hai venduti a 120 milioni, ora valgono quasi 300 Articoli correlati Leggi anche: I conti dell'Inter: gli ottavi valgono 11 milioni, i playoff invece... Leggi anche: Lotteria Italia, il Lazio guida il trend: quasi 2 milioni di tagliandi venduti Aggiornamenti e notizie su Juve una top 11 di rimpianti li hai... Discussioni sull' argomento Juve, rimpianti di rigore. Yildiz illude Spalletti . Sassuolo, pari di cuore; Rimpianto Juve, un Sassuolo ai minimi termini riacciuffa il pareggio: finisce 1-1. Juve, la notte dei rimpianti: occasione sprecata, la strada per la Champions si fa in salita!Occasione buttata: così si può riassumere la serata della Juventus. Sintesi brutale, eppure è così: non va oltre il pari con un Sassuolo debilitato dalla pertosse, senza due titolarissimi (Matic e Tho ... msn.com Juventus, senza centravanti non si vince: per Spalletti notte di rimorsi e rimpianti1-0 come Inter e Napoli. Ma al contrario, per la Juve. Il sabato sera di Spalletti conduce a una notte insonne, di rimpianti e - forse - rimorsi. Chissà. Nessuno lo sa. Ma è risaputo che questa ... calciomercato.com EDITORIALE TUTTOJUVE Tris Juve con la regia di Spallettone Comolli non può sbagliargli il mercato #Juventus #mercato #finoallafine - facebook.com facebook Quanti soldi può portare Douglas Luiz alla #Juve Facciamo due calcoli x.com