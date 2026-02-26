Venduti in mezz' ora altri 550 biglietti Domenica stadio tutto esaurito

Nella giornata di ieri si sono esauriti rapidamente altri 550 biglietti disponibili, dimostrando un alto interesse da parte dei tifosi. La vendita dei tagliandi di curva sud, aumentati dopo un'ordinanza del sindaco, si è conclusa in breve tempo, lasciando poche speranze a chi aspettava di acquistare un biglietto. La partita si giocherà quindi con lo stadio tutto esaurito.

Polverizzati anche i 550 tagliandi di curva sud aggiunti alla vendita dopo l'ordinanza di ieri del sindaco Alessandro Ghinelli. Qualche polemica e un po' di malcontento in molti sportivi perché i biglietti erano disponibili online, sul circuito Ticketone, ben prima delle 10, orario annunciato per.

