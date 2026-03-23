Referendum il Sì vince in Lombardia Veneto e Friuli In bilico Valle d' Aosta e Trentino

Referendum, il Sì trionfa in tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Il No, secondo gli ultimi dati ancora in aggiornamento, vince in 14 regioni. In Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta l'esito è invece incerto al momento. In Lombardia il Sì è avanti al 53,64%, mentre il No si attesta al 46,36% (sez. 46539258). Affluenza oltre alla media nazionale: tra ieri e oggi si sono infatti recati alle urne il 63,76 degli elettori contro l'oltre 58 per cento della media nazionale. Lo comunica il ministero dell'Interno sulla piattaforma Eligendo, con 9257 sezioni su 9258. Tutte le province sono andate... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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#Referendum, confronto tra i dati delle ore 15: Youtrend/Sky TG24 Sì 46,5-50,5%, No 49,5-53,5% Opinio/Rai Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% Tecnè/Mediaset Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% SWG/La7 Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% #MaratonaYoutrend x.com