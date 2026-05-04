Una nuova evoluzione nel mondo di Ultimate Team trasforma i giocatori argento in difensori robusti e difficili da superare. La versione “Guardia d’acciaio” introduce miglioramenti nelle caratteristiche di difesa, rendendo i difensori di livello argento più efficaci e resistenti. Questa evoluzione si integra nel gioco attraverso aggiornamenti e novità che puntano a rafforzare le performance dei giocatori di livello inferiore, offrendo nuove possibilità tattiche.

Una difesa impenetrabile nasce dai dettagli. La nuova Evoluzione “Guardia d’acciaio” arriva su Ultimate Team per dare nuova vita ai giocatori argento, trasformandoli in difensori glaciali e insuperabili. Ecco come potenziare i tuoi talenti e costruire una retroguardia insuperabile. EA Sports lancia una sfida dedicata a chi ama scovare gemme nascoste nei meandri del proprio club. “Guardia d’acciaio” è l’Evoluzione perfetta per chi vuole puntare sulla solidità e sulla lettura del gioco. Questa sfida, ripetibile fino a 3 volte, permette di intervenire su giocatori con valutazione iniziale contenuta per trasformarli in veri e propri specialisti della fase difensiva.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, “GUARDIA D’ACCIAIO”: L’EVOLUZIONE CHE TRASFORMA GLI ARGENTI IN MURO (steel guard)

Notizie correlate

FC 26, PIETRA FOCAIA E ACCIARINO: L’EVO CHE TRASFORMA IL TUO DC IN UN MURO INSUPERABILE (flint & steel)Volete un difensore che vinca ogni duello aereo e che sposti gli attaccanti come birilli? La nuova Evoluzione “Pietra focaia e acciarino” è qui per...

FC 26, ARRIVA “IL RE DI HIGHBURY”: L’EVOLUZIONE DA +30 CHE TRASFORMA TUTTI IN THIERRY HENRYEA Sports rilascia un’Evoluzione leggendaria: con un boost clamoroso di +30 su quasi tutte le statistiche, “Il Re di Highbury” promette di creare...