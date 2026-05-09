EA Sports ha lanciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Emily Sonnett nella versione Menzioni d’Onore TOTS, offrendo ai giocatori la possibilità di sbloccare il giocatore a costi contenuti. La sfida fa parte delle iniziative promozionali legate ai contenuti speciali del gioco e permette di ottenere l’elemento desiderato senza grandi spese. La promozione rappresenta un’opportunità per gli appassionati di ampliare la propria rosa virtuale.

Un’occasione d’oro per la tua difesa. EA Sports ha rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Emily Sonnett in versione Menzioni d’Onore TOTS. Con una valutazione difensiva da top player assoluto e requisiti incredibilmente bassi, la centrale statunitense è la candidata perfetta per rivoluzionare il tuo reparto arretrato senza svuotare il club. Ecco l’analisi tecnica. Mentre il mercato è focalizzato sulle stelle della Ligue 1, questa SBC dedicata a Emily Sonnett (93 OVR) rappresenta il classico colpo sotto traccia che ogni giocatore esperto dovrebbe completare. Con statistiche difensive che non hanno nulla da invidiare alle Icone più costose, la giocatrice americana offre solidità e versatilità tattica a un prezzo stracciato.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, IL MURO AMERICANO: COME SBLOCCARE EMILY SONNETT TOTS MO QUASI A COSTO ZERO

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