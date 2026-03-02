Fazzolari | La Russia si trova di fronte a una sconfitta storica e strategica che pagherà per decenni I calcoli sbagliati del Cremlino

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha affermato che la Russia sta affrontando una sconfitta storica e strategica, prevedendo che le conseguenze si faranno sentire per molti anni. Ha inoltre criticato i calcoli sbagliati del Cremlino, evidenziando come questa situazione rappresenti un punto di svolta nel quadro attuale. Il suo intervento si concentra sulla valutazione della posizione russa nel contesto internazionale.

Pubblichiamo qui di seguito l’intervento integrale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, in occasione del convegno “Quattro anni di lotta per la libertà: il fallimento strategico della Russia e il risorgimento ucraino”, svoltosi il 24 febbraio 2026, presso la Sala Zuccari del Senato. La Russia si trova oggi di fronte a una sconfitta storica e strategica che, con ogni probabilità, pagherà per decenni. Se facciamo una diapositiva di ciò che era la Russia nel 2022, prima dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, e di ciò che è diventata oggi, ci rendiamo conto dell’abisso che separa la sua forza e la sua proiezione strategica nel mondo di allora dalla situazione attuale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

