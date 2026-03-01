Il Cremlino si trova ora in isolamento, mentre l'Iran attraversa un periodo di caos. La strategia di Mosca appare indebolita e la Russia si trova senza alleati chiave. Recentemente, il presidente siriano Bashar al-Assad, il leader venezuelano Nicolas Maduro e l'Ayatollah Ali Khamenei hanno preso posizioni che rafforzano questa dinamica. La situazione internazionale si configura come un quadro di tensioni crescenti tra le principali potenze.

Prima il presidente siriano Bashar al-Assad, poi il leader venezuelano Nicolas Maduro e ora la Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei. Nell'arco di un anno e mezzo il leader del Cremlino Vladimir Putin ha perso molti dei suoi principali alleati stranieri e il Cremlino, impantanato nella guerra in Ucraina, fatica a reagire. Finora Putin ha inviato una lettera di condoglianze al presidente Masoud Pezeshkianm descrivendo Khamenei come “un eccezionale statista che ha dato un immenso contributo personale allo sviluppo di relazioni amichevoli tra Russia e Iran”. Pur denunciando una “cinica violazione” della “moralità e del diritto internazionale”, Putin e le autorità russe non hanno annunciato ufficialmente alcun aiuto concreto a Teheran di fronte ai continui attacchi aerei americani e israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cremlino isolato, Iran nel caos: la strategia di Putin ora vacilla e la Russia è senza sponde

Ucraina, Cremlino: "La strategia di Trump in linea con la Russia"Il Cremlino ha elogiato l'ultima strategia di sicurezza nazionale di Donald Trump , definendola "un incoraggiante cambiamento di politica che è in...

Il Cremlino: “La strategia degli Stati Uniti sull’Europa è in sintonia con la Russia”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole di Mosca sulla nuova linea americana Secondo il Cremlino, i recenti orientamenti adottati dagli Stati Uniti in...

Una selezione di notizie su Cremlino isolato.

Iran e Russia: un partenariato strategico per necessitàSecondo il Cremlino, nessuno può modificare la natura dei rapporti Iran-Russia. In un'intervista a Euronews, l'analista Nikita Smagin illustra i legami tra Mosca e Teheran Esattamente un anno fa ... it.euronews.com

Cremlino, 'telefonata tra Putin e Netanyahu sull'Iran'Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica sulla situazione in Iran con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, al quale ha confermato la disponibilità della ... ansa.it