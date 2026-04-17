A Urgnano concerto d’organo di Fausto Caporali | In dialogo tra passato e presente

A Urgnano si terrà un concerto d’organo venerdì 17 aprile alle 20, nell’ambito della rassegna “Tra cielo e terra. L’organo secondo Serassi”. L’evento vedrà come protagonista Fausto Caporali, che eseguirà un programma musicale incentrato sul dialogo tra passato e presente. Il concerto si svolgerà in una location dedicata agli eventi culturali e musicali della zona.

A Urgnano è tutto pronto per il nuovo appuntamento della rassegna di concerti “Tra cielo e terra. L’organo secondo Serassi”: l’appuntamento è venerdì 17 aprile alle 20.45 alla chiesa parrocchiale dei Ss. Nazario e Celso, con ingresso libero e gratuito. L’iniziativa, affidata alla direzione artistica di Alessandro Bottelli, è nata per valorizzare il grandioso organo costruito da Giuseppe II Serassi nel 1798, sottoposto ad un accurato restauro da parte della ditta Francesco Zanin di Codroipo tra il 2010 e il 2013. Si esibirà l’organista Fausto Caporali, titolare dell’organo Mascioni della Cattedrale di Cremona e docente di Organo complementare e Canto gregoriano al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Un concerto tra antico e contemporaneo, dove le note di Haydn dialogano con le invenzioni sonore di Fausto Caporali - facebook.com facebook