Fasano vola ad Argirocastro | il teatro suggella l' asse culturale Italia-Albania
Il Comune di Fasano ha partecipato ad Argirocastro, in Albania, per presentare un nuovo spettacolo teatrale. L'evento si inserisce nella conclusione del progetto Interreg Herald e segna l'inizio di una collaborazione culturale tra Italia e Albania. La rappresentazione teatrale ha rafforzato i legami tra le due comunità, consolidando un percorso di scambi artistici e culturali tra i due paesi.
FASANO – Il Comune di Fasano ancora protagonista in Albania ad Argirocastro per esportare un nuovo lavoro teatrale che rappresenta un nodo tra la fine del progetto Interreg Herald e una nuova collaborazione Italia-Albania.L'assessorato alla Cultura del Comune di Fasano ha curato questo progetto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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