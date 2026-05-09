Fasano vola ad Argirocastro | il teatro suggella l' asse culturale Italia-Albania

Il Comune di Fasano ha partecipato ad Argirocastro, in Albania, per presentare un nuovo spettacolo teatrale. L'evento si inserisce nella conclusione del progetto Interreg Herald e segna l'inizio di una collaborazione culturale tra Italia e Albania. La rappresentazione teatrale ha rafforzato i legami tra le due comunità, consolidando un percorso di scambi artistici e culturali tra i due paesi.

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