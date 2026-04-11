Asse tra Italia e Albania per sviluppare la base aerea di Kuçovë la vecchia Città di Stalin

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa italiano si è recato a Tirana, incontrando il presidente della Repubblica, il ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore albanese. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere di un progetto congiunto riguardante lo sviluppo della base aerea di Kuçovë, nota come la “Città di Stalin”. La collaborazione tra i due paesi riguarda aspetti militari e infrastrutturali relativi all’area.

Italia e Albania confermano la collaborazione per rendere ulteriormente operativa la vecchia base aerea di epoca sovietica di Kuçovë, 85 chilometri a sud di Tirana. Sotto la dittatura di Enver Hoxha, Kuçovë era chiamata “Città di Stalin”. Inaugurata dalla Nato il 4 marzo 2024, da “cimitero” di MiG sovietici e cinesi e Antonov arrugginiti, testimoni del periodo della Guerra fredda, è diventata il primo hub tattico dell’Alleanza Atlantica nei Balcani occidentali, in grado di ospitare aerei moderni, droni e supportare le operazioni, dopo un investimento di oltre 50 milioni di euro. Questa settimana il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha raggiunto Tirana.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Asse tra Italia e Albania per sviluppare la base aerea di Kuçovë, la vecchia “Città di Stalin” Asse tra Italia e Albania per sviluppare la base aerea di epoca sovietica di Kuçovë, la vecchia “Città di Stalin”Italia e Albania confermano la collaborazione per rendere ulteriormente operativa la vecchia base aerea di epoca sovietica di Kuçovë , 85 chilometri... Asse tra Italia e Albania per sviluppare la base aerea di epoca sovietica di KuçovëItalia e Albania confermano la collaborazione per rendere ulteriormente operativa la vecchia base aerea di epoca sovietica di Kuçovë , 85 chilometri...