Asse tra Italia e Albania per sviluppare la base aerea di epoca sovietica di Kuçovë

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa italiano ha incontrato a Tirana il presidente della Repubblica d’Albania, il ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore albanese. L’obiettivo degli incontri è lo sviluppo della base aerea di Kuçovë, un sito di origine sovietica. La discussione si è concentrata sulla collaborazione tra i due paesi in ambito militare e sulla possibilità di potenziare le strutture esistenti.

Italia e Albania confermano la collaborazione per rendere ulteriormente operativa la vecchia base aerea di epoca sovietica di Kuçovë, 85 chilometri a sud di Tirana. Inaugurata dalla Nato il 4 marzo 2024, da “cimitero” di Mig sovietici e cinesi è diventata il primo hub tattico dell’Alleanza Atlantica nei Balcani occidentali, in grado di ospitare aerei moderni, droni e supportare le operazioni, dopo un investimento di oltre 50 milioni di euro. Questa settimana il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha raggiunto Tirana. Obiettivo della visita: consolidare il partenariato tra Italia e Albania, approfondire i principali dossier dei Balcani occidentali e dare impulso ai progetti comuni nel settore della Difesa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Asse tra Italia e Albania per sviluppare la base aerea di epoca sovietica di Kuçovë L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base aerea di Sigonella per alcuni aerei diretti in Medio OrienteL’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base aerea di Sigonella per l’atterraggio di alcuni aerei statunitensi diretti in Medio Oriente,... Leggi anche: Cipro, colpita base aerea. La Gran Bretagna e l’Europa reagiscono