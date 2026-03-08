Elena scomparsa da 6 giorni a Foggia ricerche anche nei pozzi | sospetti su un uomo

Da sei giorni, Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni di origine romena, è scomparsa a Foggia lungo la statale 16. Le ricerche sono in corso e coinvolgono anche i pozzi della zona. La procura ha aperto un procedimento e si indaga su un uomo sospettato di essere collegato alla sua sparizione. La vicenda resta al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine.

Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la ventunenne romena svanita nel nulla lo scorso 2 marzo lungo la statale 16, in provincia di Foggia. Gli inquirenti hanno rivolto la loro attenzione verso una figura oscura, un uomo originario dell’Europa dell’Est che, secondo le prime ricostruzioni, opererebbe come «sfruttatore di prostitute» nelle campagne locali. Le indagini suggeriscono che il sospettato avesse già minacciato la giovane e una sua connazionale, gettando un’ombra inquietante sul destino della ragazza: il timore concreto è che l’uomo possa averle fatto del male. Elena Rebeca, arrivata in Italia appena tre... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elena scomparsa da 6 giorni, a Foggia ricerche anche nei pozzi: sospetti su un uomo Leggi anche: Foggia: scomparsa, diffusa la foto di Elena Sesto giorno di ricerche della 21enne, in azione anche i sommozzatori Foggia, continuano le ricerche per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsaDa lunedì 2 marzo l'amica di Elena Rebeca Burcioiu è preoccupata per lei: non ne ha più notizie. Altri aggiornamenti su Elena scomparsa. Temi più discussi: Elena scomparsa da 5 giorni, la Prefettura diffonde la sua foto: Chiunque abbia notizie contatti il 112 - FoggiaToday; Ricerche senza sosta per la scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, da 6 giorni è svanita nel nulla; Elena scomparsa a Foggia, il giallo del cellulare e la denuncia dell'amica: Noi molestate da alcuni uomini prima che sparisse; Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da giorni a 21 anni e l’amica ha un sospetto. Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da 6 giorni: ricerche in corso anche in pozzi e casolariProseguono senza sosta da sei giorni le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la bracciante romena di 21 anni svanita nel nulla lunedì 2 marzo lungo la Statale ... fanpage.it Elena scomparsa da 6 giorni, a Foggia ricerche anche nei pozzi: sospetti su un uomoSi infittisce il mistero sulla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la ventunenne romena svanita nel nulla lo scorso 2 marzo lungo la statale 16, in provincia ... thesocialpost.it Scomparsa da 6 giorni: ricerche senza sosta per la 21enne Elena sulla statale 16 - facebook.com facebook Elena scomparsa nel nulla da 5 giorni, la Prefettura diffonde la sua foto: "Chiunque abbia notizie contatti il 112" x.com