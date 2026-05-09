Famiglia scomparsa da 20 giorni si va verso l' ipotesi di sequestro di persona

Da parmatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da circa venti giorni, una donna di 49 anni e i suoi due figli minorenni sono scomparsi dalla zona di Udine. La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di sottrazione di minori, dopo che la famiglia non ha più avuto contatti con i tre. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, e si valuta ora anche l’ipotesi di un sequestro di persona.

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La Procura della Repubblica di Piacenza ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di sottrazione di minori per quanto riguarda la vicenda di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni originaria di Salsomaggiore Terme scomparsa dal 20 aprile nella zona di Udine con i due figli minorenni di 14 e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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