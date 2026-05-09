Famiglia scomparsa da 20 giorni si va verso l' ipotesi di sequestro di persona

Da circa venti giorni, una donna di 49 anni e i suoi due figli minorenni sono scomparsi dalla zona di Udine. La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di sottrazione di minori, dopo che la famiglia non ha più avuto contatti con i tre. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, e si valuta ora anche l’ipotesi di un sequestro di persona.

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