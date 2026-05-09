Nell'inchiesta della procura di Pavia riguardante l'omicidio di Chiara Poggi, sono emerse alcune telefonate notturne effettuate da Andrea Sempio alla casa della famiglia Poggi. Questi scambi telefonici sono al centro di approfondimenti investigativi, che cercano di ricostruire le ultime ore prima del decesso della vittima. La presenza di queste conversazioni ha suscitato attenzione tra gli inquirenti, che le stanno analizzando nel quadro delle indagini.

Nell'inchiesta della procura di Pavia che accusa Andrea Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi hanno un ruolo di rilievo alcune telefonate notturne, chiamate effettuate proprio da Sempio alla casa della famiglia Poggi. Telefonate che hanno innescato una serie di sospetti. Gli investigatori, infatti, ritengono quei contatti un elemento significativo nel nuovo filone d'indagine. Uno dei passaggi chiave emerge da un'intercettazione del 9 febbraio 2017. In auto, Andrea Sempio è insieme ai genitori Giuseppe e Daniela e si parla di un colloquio con il legale. A un certo punto il padre osserva: "Addirittura loro hanno trovato telefonate dell'Andrea di sera tardi".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia Poggi, le clamorose telefonate notturne: cosa sta emergendo

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