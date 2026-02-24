depositato un audio in procura cosa sta emergendo sul piccolo domenico

Un audio depositato in procura rivela nuove informazioni sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e 3 mesi deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. La registrazione, che riguarda le ultime ore prima del decesso, ha spinto gli investigatori a approfondire i passaggi dell’intervento e le eventuali criticità emerse. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e fare luce sulle circostanze del tragico evento.

Avanza rapidamente l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e tre mesi morto domenica scorsa dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. Patrizia Mercolino, madre del piccolo, ha depositato un file in procura contenente la registrazione audio di una conversazione avvenuta con il cardiochirurgo che, il 23 dicembre scorso, ha eseguito l'operazione. Secondo quanto riferito dalla donna, il giorno precedente al consulto allargato dell'Heart Team, cui hanno partecipato i maggiori esperti italiani di cardiochirurgia infantile, il medico l'avrebbe rassicurata sulla possibilità di sottoporre il paziente a una nuovo intervento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cuore bruciato, la mamma del piccolo Domenico in Procura: depositerà audio dei mediciLa madre di Domenico ha deciso di rivolgersi alla Procura per depositare registrazioni audio dei medici.

Morte piccolo Domenico, la madre in procura consegna una registrazione audio dei mediciLa madre di Domenico ha consegnato in procura una registrazione audio dei medici, affermando che la sua paura è che si fermi tutto in lacrime e dolore.

Depositato un audio in procura. Cosa sta emergendo sul piccolo DomenicoAvanza rapidamente l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e tre mesi morto domenica scorsa dopo il trapianto di un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli ... msn.com

La mamma di Domenico deposita un audio in procura. I medici di Bolzano: Criticità operativePatrizia Mercolino ha registrato una conversazione avvenuta con il cardiochirurgo del Monaldi che ha effettuato il trapianto al bimbo. Il legale della donna: Il medico ha detto che Domenico era trapi ... ilgiornale.it

La mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto al Monaldi, avrebbe depositato in queste ore in Procura un audio whatsapp in cui il medico chirurgo responsabile del trapianto di cuore deteriorato avrebbe detto alla donna dopo la riunione di esperti - facebook.com facebook

