Nella notte tra il 4 e il 5 aprile, nella località di Atripalda, si sono verificati alcuni scontri a fuoco che hanno coinvolto persone e un’abitazione. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine immediata, portando all’arresto di un uomo e di suo figlio con l’accusa di tentato omicidio. Le autorità hanno raccolto testimonianze e prove sul luogo, confermando la natura violenta dell’episodio.

Colpi di pistola contro persone e abitazione tra il 4 e il 5 aprile: decisiva l’indagine dei Carabinieri. Il GIP dispone il carcere per un 49enne e un 19enne, ritenuti pericolosi per il rischio di reiterazione del reato.. Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica irpina. Il provvedimento restrittivo della libertà personale riguarda un 49enne e un 19enne di Atripalda, rispettivamente padre e figlio, già sottoposti ad altre misure limitative, gravemente indiziati – allo stato delle indagini preliminari – del reato di tentato omicidio in concorso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Atripalda, sparatoria nella notte: tentato omicidio, arrestati padre e figlio

Spari nella notte ad Atripalda, arrestati padre e figlio: Procura indaga su tentato omicidioSabato sera, in una contrada di Atripalda, in provincia di Avellino, qualcuno ha sparato.

La sequenza della sparatoria a Brugherio: la lite, gli 8 colpi di pistola, padre e figlio feriti. Un 57enne arrestato per duplice tentato omicidioBrugherio, (Monza e Brianza), 14 febbraio 2026 – Alla fine è stato arrestato per duplice tentato omicidio aggravato e detenzione illecita di arma...