Faceva impressione Garlasco dopo 19 anni le parole un’investigatore

Dopo diciannove anni, un investigatore ha commentato il caso di Garlasco, uno dei delitti più discussi in Italia. La vicenda ha suscitato molte polemiche e ha tenuto alta l’attenzione dell’opinione pubblica nel corso degli anni. Ora, finalmente, si apre un nuovo capitolo di questa storia, segnato da parole che, secondo chi le ha pronunciate, sono rimaste impresse.

Per quasi vent’anni il delitto di Garlasco è rimasto uno dei casi più controversi e discussi della cronaca italiana e ora è tempo di parlare. Ogni dettaglio della villetta di via Pascoli è stato analizzato, discusso, rimesso in fila dagli investigatori e poi nuovamente rimesso in dubbio. Oggi, però, mentre la nuova inchiesta su Andrea Sempio continua a far emergere elementi e interpretazioni differenti rispetto al passato, l’attenzione si concentra su alcuni segni rimasti impressi sulle pareti della scala che conduce alla cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi. >> Amici si ferma, stop da Mediaset: Maria De Filippi è stata avvisata...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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GARLASCO, LE INDAGINI E LE PROVE

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“È tempo di parlare”. Garlasco, dopo 19 anni le parole un’investigatorePer quasi vent’anni il delitto di Garlasco è rimasto uno dei casi più controversi e discussi della cronaca italiana.

“È tempo di parlare”. Garlasco, dopo 19 anni parla un’investigatorePer quasi vent’anni il delitto di Garlasco è rimasto uno dei casi più controversi e discussi della cronaca italiana.

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Spieghiamo @_banconab_ [post lungo]. Massima condivisione. L’articolo uscito stamattina presenta tutti i segnali tipici della #narrativa “fumogena” che serve a spostare il focus dal punto reale dell’ #indagine al rassicurante “facevano tutti così”. E lo fa co x.com