È tempo di parlare Garlasco dopo 19 anni le parole un’investigatore

Dopo quasi vent’anni, un investigatore ha deciso di parlare del caso di Garlasco, uno dei più discussi nella cronaca italiana. Le parole arrivano dopo un lungo periodo di silenzio, segnato da indagini e inchieste che hanno tenuto banco sull’omicidio avvenuto nella provincia di Pavia. La vicenda ha suscitato attenzione e dibattiti, con molte domande ancora senza risposta. Ora, l’investigatore si presenta con nuove dichiarazioni, portando alla luce dettagli inediti.

Per quasi vent’anni il delitto di Garlasco è rimasto uno dei casi più controversi e discussi della cronaca italiana. Ogni dettaglio della villetta di via Pascoli è stato analizzato, discusso, rimesso in fila dagli investigatori e poi nuovamente rimesso in dubbio. Oggi, però, mentre la nuova inchiesta su Andrea Sempio continua a far emergere elementi e interpretazioni differenti rispetto al passato, l’attenzione si concentra su alcuni segni rimasti impressi sulle pareti della scala che conduce alla cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi. In queste settimane il centro del dibattito è tornato a essere la cosiddetta “impronta 33”, una traccia rilevata già nell’agosto del 2007 ma che, secondo gli investigatori della nuova indagine, assumerebbe oggi un peso ancora più rilevante.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Perché la procura contesta ad Andrea Sempio il delitto di Garlasco dopo oltre 18 anni

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