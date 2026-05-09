È tempo di parlare Garlasco dopo 19 anni parla un’investigatore

Dopo diciannove anni, un investigatore si è espresso pubblicamente sul caso di Garlasco, uno dei delitti più discussi nel panorama italiano. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media e diviso l’opinione pubblica, ha visto numerosi sviluppi nel corso degli anni senza una risoluzione definitiva. Ora, questa testimonianza offre un nuovo spunto di riflessione sulla lunga e complessa indagine.

Per quasi vent’anni il delitto di Garlasco è rimasto uno dei casi più controversi e discussi della cronaca italiana. Ogni dettaglio della villetta di via Pascoli è stato analizzato, discusso, rimesso in fila dagli investigatori e poi nuovamente rimesso in dubbio. Oggi, però, mentre la nuova inchiesta su Andrea Sempio continua a far emergere elementi e interpretazioni differenti rispetto al passato, l’attenzione si concentra su alcuni segni rimasti impressi sulle pareti della scala che conduce alla cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi. In queste settimane il centro del dibattito è tornato a essere la cosiddetta “impronta 33”, una traccia rilevata già nell’agosto del 2007 ma che, secondo gli investigatori della nuova indagine, assumerebbe oggi un peso ancora più rilevante.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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